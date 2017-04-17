Ysk Başkanı Güven: "Akşamdan Beri Tartışmaya Konu Olan, Geçersiz Olduğu İleri Sürülen Oy Pusulaları...
YSK Başkanı Güven: "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır.
YSK Başkanı Güven: "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır."