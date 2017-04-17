Ysk Başkanı Güven: "Akşamdan Beri Tartışmaya Konu Olan, Geçersiz Olduğu İleri Sürülen Oy Pusulaları...

YSK Başkanı Güven: "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır."