Ysk Başkanı Güven Açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları öğleden önce değerlendireceklerini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları öğleden önce değerlendireceklerini söyledi.
Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara öğleden önce bakacağız." dedi.