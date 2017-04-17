Ysk Başkanı Güven: (2)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararın ilk kez alınmadığını bildirdi.



YSK'da gazetecilere açıklama yapan Güven, yurt içinde kurulan 166 bin 679 sandık kurulunda, AK Parti'li 166 bin 211, CHP'li 157 bin 314, MHP'li 133 bin 67, HDP'li 63 bin 890, Saadet Partili 56 bin 241, Vatan Partili 6 bin 70 sandık kurulu üyesinin görev yaptığını bildirdi. Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP'li üyelerin görev yaptığını belirten Güven, bu üyelerin, oyları saydığına, tutanaklara bağladığına, ıslak imza ile imzaladıklarına işaret etti.



"Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani bu siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır" diyen Güven, Kurulun 3 Nisan 2004 tarihli 935, 2 Nisan 1994 tarihli 330, 31 Ağustos 1990 tarihli 283 sayılı kararlarının yanı sıra buna benzer onlarca kararı bulunduğunu açıkladı.



Güven, 2014'teki yerel seçim dışında, kendilerinden önceki kurulların da bu yönde kararlar aldığını belirterek, "Seçmene mühürsüz verilen oy pusulalarının geçersiz sayılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden bu nitelikte olan oy pusulalarının geçerli sayılmasına karar verilmiştir. Kurulumuz bu kararı oy verme işlemi sonuçları sisteme aktarılmadan ve oy birliğiyle almıştır." dedi.



Bazı siyasi partilerin YSK sisteminden kayıt alamadığı yönünde şikayetleri bulunduğunu da belirten Güven, sistemi uygun olan tüm siyasi partilere bilgilerin gönderildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle 6 dakikalık bir süre kayıt verilemediğini aktardı.



Sorular



Gazetecilerin sorularına da yanıtlayan Güven, sandık kurulu mührü bulunmadığı halde geçerli sayılan oy sayısının sorulması üzerine, "Şu anda onu bilmemiz mümkün değil. Sandıklarda tutanakları onlar geçiyorlar, sandığın başında bulunan 7 kişi. Bunlardan biri başkan, biri oradaki ihtiyar heyeti veya meclisinden üye, diğerleri de o yerde son milletvekili seçiminde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisi. Bunlar tanzim ediyorlar, onlar deftere geçirdiler. Daha sonra gelirse onlara bakacağız" dedi.



YSK Başkanı Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "YSK'nın maç oynanırken kuralları değiştirdiği" söylemine ilişkin, "Maç oynarken kural değiştirmedik. Az önce söyledim, son kez söylüyorum, bu sadece bizim aldığımız bir karar değil" dedi.



Sadi Güven, "mühürsüz oy pusulasının geçerli sayılmasının Seçim Kanunu'na aykırı olup olmadığı" sorusunu ise yanıtlamadı.



(Bitti)