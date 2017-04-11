Yrd. Doç. Dr. Murat Gültekin Açıklaması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Gültekin, parkinson hastalığının 60 yaşındaki erkeklerde kadınlara göre daha çok görüldüğünü belirtti.



"11 Nisan Dünya Parkinson Günü" etkinliği kapsamında hastalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Gültekin, parkinson hastalığının bundan 200 yıl önce 1817 yılında İngiltere'de bir hekim tarafından ilk kez teşhis edilen bir hastalık olduğunu söyledi.



Gültekin, "Türkiye Parkinson Derneği üyesi olarak hastanemizde bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldik. Parkinson hastalığı ile ilgili bilgilendirme yaptık. Daha sonra katılımcıların bu hastalıkla ilgili sorularına cevap verdik. Etkinlikte parkinson hastalarının ve hasta yakınlarının böyle toplantılara ihtiyaç duyduğunu gördük. Oldukça faydalı etkinlik oldu" dedi.



Parkinson hastalığının özellikleri ve görülme sıklığı hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Gültekin, "Parkinson hastalığı 60 yaşındaki erkeklerde kadınlara göre daha çok görünüyor. Zaten nörolojik hastalıklarda en sık alzheimer hastalığı ve parkinson hastalığı ile karşılaşıyoruz. Bu hastalığın motor ve motor olmayan özellikleri var. Motor özellikleri hareketlerde yavaşlamayla beraber, titreme şeklinde oluyor. Bunlar yüzde 75 hastada tek taraflı sağ ya da sol tarafta başlıyor ve zaman içinde yer değiştirebiliyor. Elde, bacakta ve çenede titreme ya da hareketlerde yavaşlama, katılık şeklinde debaşlayabiliyor. Motor olmayan özellikler ise parkinson hastalığında hareketlerin yavaşlamasından yıllar önce bazı belirtileri ortaya çıkabiliyor. Bunlar, koku almada azalma, depresyon, uyku bozuklukları, gece uykularında bağırıp çağırma gibi belirtiler. Parkinson hastalığının günümüzde tedavisi ilaç ile başlıyor. Fakat dünyada ilaç dışında cihazlarla tedavilerde bulunuyor. Tavsiye edilen cihaz destekli tedavilerin üçü de üniversitemizde uygulanıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda her pazartesi, sabahtan akşama kadar hareket bozukluğu ve Parkinson Polikliniği yapıyoruz. Bu konuda sıkıntısı olan bütün hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ