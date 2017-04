Yrd. Doç. Dr. Kazanzacıgil'in Adı Dersliğe Verildi

Edirne tarihinde önemli bir isim olan emekli Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil'in ismi üniversitedeki bir dersliğe verildi.



Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sağlık Bilimleri derslik binasındaki törende yaptığı konuşmada, Yrd. Doç. Dr. Kazancıgil'in 1944 yılından bu yana hekimlik yaptığını tüm hayatının mücadele ile geçtiğini, sıtma dönemlerinde Edirne'de yaptığı çalışmalarla hastalığın şehirden temizlendiğini belirtti.



Kazancıgil'in sadece Edirne için değil Türkiye için de önemli bir isim olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları söyledi:



"1974 yılında harap halde aldığı Sultan II. Bayazıd Külliyesinin tekrar canlandırılmasında büyük emek harcadı. Bugün eğer Müzemiz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alıyorsa bunun temellerini hocamız atmıştır. Gençler de hocamızın birikimlerinden faydalanarak kendilerini geliştirmekteler ve buradan mezun olduklarında Ratip Hocamızın öğrencisi oldukları için gurur duyacaklardır."



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de bugün kalplere dokunan güzel bir iş yaptıklarını belirtirken Yrd. Doç. Dr. Kazancıgil'in Edirne için yaptıkları ve verdiği mücadelelerden bahsederek tarih yazan biri olarak Kazancıgil'e gereken önemin gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Kazancıgil ise üniversiteler arasında bu uygulamanın ilk olduğunu, ilk kez bir yardımcı doçentin isminin bir dersliğe verildiğini ifade ederek çok duygulu olduğunu kaydetti.



Bazen kelimelerin değil, duyguların konuştuğunu ifade eden Kazancıgil, "Şu an o hissiyattayım. Bu Ülkemiz ve Üniversitemiz için bir ilktir. Üniversiteler büyük hocaların, bilginlerin isimlerini dersliklere, laboratuvarlara vermişlerdir. Ama ilk defa bir yardımcı doçentin ismi bir bina veriliyor." ifadelerini kullandı.



Kazancıgil, bir ozanın "Mezarımı yol üstüne kazsınlar/Yar geçtikçe üzerimden bana taze can gelir." şiirini okudu. Öğrencilerin odasının önünden geçtiğinde kendisine de taze bir can geldiğini ifade ederek emeğe geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından derslik binasının içerisinde Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil'in öz geçmişinin yer aldığı büstün açılışı da gerçekleştirildi.