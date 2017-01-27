Yrd. Do. Dr. Karayağız: "Aileler Kötü Karnenin Nedenlerine Odaklanmalı"

Kayseri Memorial Hastanesi Ruh Sağlıkları ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, karnesi kötü olan çocukların ebeveynlerinin, kızarak tepki göstermek yerine, kötü karnenin nedenlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.



Ebeveynlerin kötü karne karşısında sergiledikleri tutumun çocukları endişeye sürüklediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Aileler tutumlarını sinir, öfke patlamalarını kızarak göstermemeli. Bu kötü sonucun nedenlerine odaklanmalı." dedi.



Dozunda cezalar verilebilir



Ebeveynlerin kötü karnenin nedenlerine odaklanması gerektiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, ailenin bu durumda, çocuğu sevdiği bir şeyden yoksun bırakarak cezalandırabileceğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Sevmediği bir şeyi yaptırmak ya da sevdiği bir şeyden mahrum bırakmak şeklinde cezalar verilebilir; sevdiği, yapacağı bir aktiviteden geri bırakmak ceza olabilir. Sevdiği bir yemekten ya da etkinlikten geri kalmak olabilir. Bu, çocuğa hatalı davranışlarının bir sonucu olacağı gerçeğini öğretecektir." diye konuştu.



Çocuk ceza konusunda bilgilendirilmeli



Cezanın neden verildiği ve ne kadar süreceği konularında çocuklara bilgi verilmesi gerektiğini de dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Burada çocuğa duygusal bir kırgınlığımız olduğunu ifade edebiliriz ama bu çocuğu dikkate almamak, istediklerini dinlememek şeklinde veya yakınlığımızı bozmak şeklinde davranışlar da sergilenmemeli. Çocuk, uygun dozda sevgiden yoksun bırakılabilir." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ