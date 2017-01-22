YPG'ye Katılan Amerika'lı Rakka'da Öldürüldü

Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması için ABD'nin havadan verdiği destekle bölgede operasyon düzenleyen PKK'nın Suriye kolu YPG üyesi ABD'li bir terörist, bölgedeki çatışmalarda öldürüldü.
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin (DGS) başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesinin Erbil üzerinden ABD'ye gönderileceği belirtildi.