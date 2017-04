YPG, Türkiye'nin Kırmızı Çizgisini Yine Geçti

Suriye'de, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'lilerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ'ın elindeki Tabka askeri havalanını kontrolü altına aldı. Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, ABD'nin silah ve mühimmat desteği ve Rusya'nın korumasıyla güç kazanan YPG, Fırat nehrinin güneyindeki Tabka Barajı'ndan batıya doğru ilerlemeye başladı. Türkiye'nin kırmızı çizgi ilan ettiği Fırat'ın batısından çekilmeyen YPG, terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu kez güneyden bölgeye sarktı.

YPG MÜCADELE ETMEDEN KUZEYE DOĞRU İLERLEYECEK

Örgüt, Menbiç'e Fırat'ın güneybatısından 65 kilometre yaklaştı. Bu bölgenin yarısında DEAŞ yer alırken, yarısı ise Esad rejiminin kontrolü altında. Bu nedenle de YPG'nin çok fazla mücadele etmeden kuzeye doğru ilerleyeceği ve batıdaki etki alanını genişleteceği değerlendiriliyor. Terör örgütünün Türkiye'nin kırmızı çizgi ilan etitği Fırat'ın batısına doğru ilerlediği operasyon, daha kuzeydeki Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için hazırlık olarak lanse ediliyor. Ancak, ABD, YPG'nin resmi olarak Rakka operasyonunda yer alacağını açıklamadı.

İLERLİYORLAR

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesinin ardından YPG'nin 'oldu-bitti' ilerleyişi bölgedeki gelişmeleri aktaran canlı haritalara da yansıdı. Suriye'deki toprakların an be an kimlerin kontrolüne geçtiğini aktaran "umap.openstreetmap.fr" internet sitesinde, Fırat Nehri'nin daraldığı Tabka Barajı'ndan itibaren ciddi bir hareketlilik gözlemlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka ve Tabka'ya göre daha zayıf olduğu nehir çizgisinde, YPG'nin kuzeye doğru ilerlemeye devam etmesi dikkat çekti.