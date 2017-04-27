Ypg Sözcüsü Redul Halil: Komuta Merkezimiz Bombalandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Irak'ta Sincar ve Suriye'de Karaçok'ta PKK-YPG hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarının yankıları devam ediyor. Bombardımanın ardından Karaçok'ta inceleme yapan Amerikalı komutanla birlikte fotoğrafları yayınlanan PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG sözcüsü Redur Halil, Amerikanın Sesi Televizyonu'na konuya ilişkin açıklama yaptı. Rojava bölgesi olarak bilinen Suriye'nin kuzeyinde hem Amerika askerleri, hem de koalisyonun askerlerinin olduğunu anlatan YPG'li Halil, şunları söyledi:



"Karaçok'da YPG'nin komuta merkezi vardı ve orası hedef alındı. Biz koalisyon temsilcilerine sorduk, Türkiye'nin bu hava operasyonundan önceden haberlerinin olmadığını söylediler. Kendilerinden habersiz bu operasyonun gerçekleştirildiğini söylediler. Yine de koalisyonun daha önce verdiği sözler vardır, buna sahip çıkması gerekir. Amerika ile yerde terör ile mücadele ediyorsak, birbirimize sahip çıkmamız ve birbirimize savunmamız gerekir."



YPG olarak Türkiye'de eylem yapmadıklarını ve silah sokmadıklarını ileri süren Redul Halil, "Altı yıldır bizim taraftan Türkiye'ye tek bir kurşunun atılmasına izin vermedik" dedi.



- Diyarbakır