Ypg, Resulayn'dan Ceylanpınar'a Taciz Ateşi Açtı (1)
SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne akşam saatlerinde YPG'liler tarafından taciz ateşi açıldı, sınır birlikleri anında karşılık verdi.
SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne akşam saatlerinde YPG'liler tarafından taciz ateşi açıldı, sınır birlikleri anında karşılık verdi.
Ceylanpınar'a akşam saatlerinde PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'lilerin peş peşe taciz ateşi açtı. Sınırdaki birlikler, YPG'lilerin taciz ateşine anında misliyle karşılık verdi. Ceylanpınar ilçe merkezinde belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyarı anonsları yapıldı. - Şanlıurfa