Ypg, Resulayn'dan Ceylanpınar'a Roket Attı (2) - Yeniden

SURİYE'nin PYD denetimindeki Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki hudut karakoluna YPG'li teröristler tarafından roketle saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından roketin atıldığı bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.



PKK'nın Suriye'deki kolu YPG denetimindeki bölgeden, akşam saatlerinde Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe İlçesi arasında bulunan Aksoy Hudut Karakolu'na roket atıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmazken, sınır hattında konuşlu birlikler teyakkuza geçti. Roketin geldiği bölge, top atışlarıyla ateş altına alındı.



Sınır hattındaki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise, belediye hoparlörlerinden halkın sınır hattına yaklaşmamaları yönünde sık sık uyarı anonsları yapıldı.



- Şanlıurfa