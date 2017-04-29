YPG'li Teröristler ABD Askerleriyle Birlikte Türkiye Sınırında Nöbet Tutuyor

Türkiye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ABD işbirliği sürüyor. Mardin Kızıltepe'nin karşısında çekilen görüntülerde YPG'liler maskelerle ABD zırhlı araçlarının yanında bekliyor.



GÖRÜNTÜLERİ REUTERS YAYINLADI

ABD askerleri ile YPG'li teröristlerlerin Türkiye sınırında birlikte nöbet tuttuğu görüntüleri Reuters dünyayla paylaştı.



ABD ASKERLERİ TERÖRİSTLERLE NÖBET TUTUYOR

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta zırhlı araçlar konuşlandırdı. ABD askerleri ve YPG'liler sınırda birlikte nöbet tuttular. Derbesiye köyünde çekilen karelerde ABD bayrakları ve maskeli YPG'liler görülüyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ FLAMLARIYLA ABD BAYRAKLARI YANYANA

Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad'da dün çekilen fotoğraflarda, terör örgütü flamları ile ABD bayrakları bir aradaydı.

Türkiye'nin Sincar'a yönelik operasyonunun ardından ABD'li askerler YPG'li teröristlerle bombalanan bölgeleri denetlemişti.