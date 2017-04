Ypg Bölgesinden Hudut Karakoluna Tanksavarlı Saldırı (2) Yeniden

SURİYE'nin terör örgütü PYD/YPG denetimindeki bölgeden Kilis sınırındaki Afrin Hudut Karakolu'na tansavar silahıyla atılan mermi, zırhlı askeri araca isabet etti. Saldırıda kimsenin bulunmadığı araç hasar gördü, yaralanan olmadı. Saldırının ardından Suriye'deki PYD/YPG hedefleri ise obüs ve fırtına toplarla yoğun ateş altına alındı.



Suriye'nin Şiltah Köyü'ndeki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden akşam saatlerinde Kilis sınır hattında bulunan Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla ateş açıldı. Merminin isabet ettiği karakoldaki park halindeki bir zırhlı araç hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadı. Olay sonrası keşif ve gözetleme birliklerinin tespit ettiği PYD/ YPG hedeflerine misli ile karşılık verildi. Sınırda konuşlu fırtına ve obüslerle ateş altına alınan hedefler imha edildi.



TSK: MİSLİYLE MUKABELEDE BULUNULDU



Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin PYD yönetimindeki bölgeden, Kilis'in Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar silahıyla açılan ateşle ilgili açıklama yaptı. Karakoldaki aracın isabet aldığı ve can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklama şöyle:



"26 Nisan 2017 tarihinde saat 15: 50 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden PYD/PKK/YPG teröristlerince Afrin Hudut Karakolu'na tanksavar (TAS) silahı atışlarıyla hudut tacizinde bulunulmuştur. Karakolda bulunan bir araca isabet eden tacizde can kaybı yaşanmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur." - Kilis