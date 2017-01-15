Yozgat Valisi Yurtnaç "Halk Günü" Düzenledi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bir alış veriş merkezinde 'Halk günü' düzenledi.



Halk gününde vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, makamında vatandaşlara görüştüklerini, gelemeyenler için ise halk günü düzenlediklerini söyledi.



Gelemeyen vatandaşın ayağına gideceklerini vurgulayan Yurtanç, "Bugün tatil günümüz, vatandaşımız da buradaki AVM'ye geliyor. Böyle bir şey düşündük dedik ki burada vatandaşla sohbet edelim, sorunlarını dinleyelim, haftanın her günü mesai var, vilayet ve kamu kurumları açık. Haftada bir gün de normal köylü pazarına gideceğim vatandaşımızın ihtiyaçları neyse onları görüşeceğiz." dedi.



Yurtnaç, vatandaşla iç içe olacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatandaş ile idareci iç içe olursa meşruiyeti artar, gücü ve kuvveti artar bu maksatla hem vatandaşın sorunlarını bileceğiz, vatandaşla bir ve beraber olacağız, onları hissedeceğiz. Hissetmezsek işimizi adam gibi yapamamış oluruz. Ben de halk ile beraber olmayı, halkın içinde olmayı seviyorum. Yozgatlıları da bu toplantılara davet ediyorum, gelsinler burada bir çay içelim sohbet edelim."



Halk gününde sorunlarını Vali Yurtnaç'a ileten vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.



Öğrenciler ve bazı vatandaşlar da Vali Yurtnaç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.