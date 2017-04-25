Yozgat'tan Haleplilere 11 Tır Un Yardımı

Yozgat'tan Haleplilere 11 TIR un yardımı



YOZGAT - Türkiye Diyanet Vakfı ve Yozgat İl Müftülüğü tarafından 'Halep'te İnsanlık Ölmesi' yardım kampanyası adı altında Yozgat genelinde toplanan 11 tır un dualar eşliğinde Halepliler'e gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Bu kadir şinas davranış bizim milletimizin bir özelliğidir. Bugün itibariyle Türkiye'de 3 milyon muhacir Suriyeliye bakıyoruz. 30 milyar dolar para harcadık. Bunlar devletimizin hükümetimizin dış dünyaya karşı bir insanlık mesajıdır. Bizler tarih sahnesinde beraber olduğumuz toplumlarla atalarımızın at izinin bulunduğu toplumların siyasi olarak değil de insani olarak ağabeyiyiz. Onların gördükleri zulümleri içerimizde hissediyoruz. Burada gördüğümüz 11 tırda Yozgat'ın kendi çerçevesinde yaptığı çalışmalardan bir tanesidir. Geçen ay Yozgat Belediyesi tarafından böyle bir çalışma yapıldı. İnsanlar güvendikleri zaman bu yardımları yapıyor. Bunlarda dış dünyaya Türkiye'nin bir sesi olarak ulaşıyor. Ben bu katkılarından dolayı Yozgatlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Vefa asil ülkelerin toplumların bir özelliğidir" dedi.

Konuşmaların ardından edilen duala birlikte toplanan yardımlar Kilis Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapılarındaki Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörlüğüne ulaştırılmak üzere yola çıktı.

(BMG-UY-