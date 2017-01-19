Yozgat'taki Fetö/pdy Soruşturması: 9 Tutuklu

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Soruşturma kapsamında "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak" suçlamalarıyla dün adliyeye sevk edilen 16 zanlı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.



Zanlılardan, aralarında örgütün "üniversite imamı" olduğu iddia edilen eski Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Veli Büke, Kadışehri imamı Şeref Şenyüz ile eski TKDK çalışanları O.Y, S.B, M.Ç, İ.B, B.Y, O.E, S.G. tutuklandı, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, B.G, H.C.Y, H.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatılmış, 13 Ocak'ta 13 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 16'ya yükselmişti.