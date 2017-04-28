Yozgat'ta Zabıta Ekipleri, Dilencilere Göz Açtırmıyor

Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri duygu sömürüsüyle para kazanmaya çalışan dilencilere geçit vermiyor.



Bu kapsamda alt geçitlerde, cami önlerinde ve şehrin merkezi yerlerinde çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, özellikle başka illerden Yozgat'a gelerek çocuklarıyla dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Son günlerde çevre illerden gelip kendilerini Bayırbucak Türkmeni olarak tanıtan dilencilere yönelik operasyon düzenlediklerini aktaran Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran,"Son günlerde şehrimize dışarıdan gelip Bayırbucak Türkmenleri adı altında şehrin muhtelif yerlerine çocuklara dilencilik yaptırılıyor. Bunların bir kısmını emniyetle birlikte çalışarak Yozgat'tan gönderdik. Halkımız bu kişilere ne evlerini kiraya versinler ne de boş arsalara konaklamalarına müsaade etsinler. Bu konuda emniyetin de bilgisi var. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu durumlarda 155 Emniyet ve 153 Zabıtayı ararlarsa biz gereğini anında yaparız" dedi.



Dilencilerin Kırşehir'den, Çanakkale'den, Kırklareli'nden geldiklerini belirten Baran, "Ne kadar doğru söylüyorlar bilemiyorum. Onlar güvenilir insanlar değiller. Halkın dikkatli olması gerekiyor. Toplanan dilencilere 15 yaşından küçük olanlara kanunen hiçbir şey yapamıyoruz. Ama büyükleri gördüğümüzde kimlik tespitlerini yapıyoruz daha sonra işlemlerinin ardından geldikleri yerlere gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT