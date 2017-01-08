Yozgat'ta Yarın Okullar Tatil

YOZGAT'ta yoğun kar yağışı ile birlikte olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.



Yozgat Valiliği, merkez ve 11 ilçesinde ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.



- Yozgat