Yozgat'ta Yaban Hayvanları Için Yemleme Çalışması

Yozgat'ta, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları için ormanlık alanlara yem ve ekmek bırakıldı. Yemleme çalışması yapmak üzere yola çıkan belediye zabıta ekipleri kara saplanırken, zor anlar yaşandı.



Yozgat'ta yoğun kar yağışının ardından ormanlık alanların tamamen karla kaplanmasıyla birlikte, yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla şehir merkezi yakınlarında bulunan ormanlık alanlara kuşlar içi buğday, yırtıcı hayvanlar için ise kemik ve ekmek bırakılıyor. Belediye zabıta ekipleri tarafında yapılan çalışmalar belirli aralıklarla devam ederken, bu gün toplanan yiyecekleri Topçu Köyü ormanlık alanına götüren zabıta ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Buzlu yolda kayan ekip araçları kontrolden çıkarak kara saplandı. Zabıta minibüsü, kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makinesi tarafından çıkartıldı.



Yemleme çalışması hakkında bilgi veren Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, doğanın karla kaplandığı zaman yaban hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Baran, "Fırın, kasap ve tavukçu esnafından aldığımız yiyecekleri getirip buraya bıraktık. Geçen hafta da bırakmıştık. Doğa karla kaplı olduğu sürece bu hizmetimize devam edeceğiz" dedi.