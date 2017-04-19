Yozgat'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 6 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan 6 eve operasyon düzenledi.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, Roma dönemine ait 9 sikke, içime hazır esrar, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.



Evlerinde arama yapılan şüpheliler H.B. (22), M.A. (21), G.Ö. (50), Y.Y. (18), H.Y. (45) ve M.T. (18) gözaltına alındı.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.