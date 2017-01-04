Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu



YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.



Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek üniversite ve otobüs terminali civarında satış yaptıkları tespit edilen O.G., E.V.Ü., F.İ., Y.T. ve Y.K. adlı kişiler yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır sentetik kannabionid maddesi (bonzai) gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.