YOZGAT (AA) – Yozgat'ta "Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.



Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar, uyuşturucu kullanım yaşının her geçen yıl biraz daha düştüğünü söyledi.



Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve bütün vatandaşlara görev düştüğünü ifade eden Altınpınar, "Çalıştayda önemli fikirler çıkacaktır. Bu veriler ışığında basit ve etkili çözümler ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.



Yozgat Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaarslan da uyuşturucuyla mücadelede alınması ve izlenmesi gereken tedbirlerin masaya yatırıldığını bildirdi.



Karaarslan, uyuşturucu kullanımının büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Özellikle son yıllarda kullanım yaşları da aşağı doğru düşmektedir. Türkiye genelinde Türkiye Uyuşturucu Eylem Planı hazırlanmıştı. Biz de bu kapsamda ilimizde İl Eylem Planı hazırlamak için bir çalışma yapıyoruz."



İki oturumda gerçekleşen çalıştay neticesinde, ortaya çıkan fikir başlıklarına göre kayıt altına alınarak, bu fikirler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yeni bir mücadele eylem planı oluşturulacağı belirtildi.



Çalıştaya, Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar, Halk Sağlığı Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ilgili kurum görevlileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve il uyuşturucu ile mücadele kurulu üyeleri katıldı.