Yozgat'ta Uyuşturcu Operasyonu

Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda, pet bardak içerisinde yetiştirilen 75 kök Hint keneviri fidesi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotim ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu imalatı yaptığı bilgisine ulaşılan A.E'nin, ev, iş yeri ve Örencik köyündeki mandırasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Evde yapılan aramada pet bardak içerisinde yetiştirilen 75 kök Hint keneviri fidesi bulundu.



Operasyon sırasında evdeki Hint keneviri ekili bardakları imha etmeye çalışan, 18 yaşından küçük N.E. ile ikamet sahibi A.E. gözaltına alındı.