Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cihangir Bircan idaresindeki 66 AE 450 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'nda, Ali Kurt idaresindeki 40 AV 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Ali Kurt ile araçta bulunan Makbule, Arzu ve Banu Yüce yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarala götürüldükleri Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.