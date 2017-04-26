Yozgat'ta Teog Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu yapıldı.



Öğrenciler, velileriyle sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler sınav saati öncesi sınıflarına alındı. Bazı veliler ise dışarıda çocuklarının sınavının bitmesini bekledi.



Günün ilk sınavında Türkçe sorularını yanıtlayan öğrencilerden Hamide Nur Süsler, soruların kolay olduğunu hepsini yaptığını söyledi.



Kızını okul dışında bekleyen Derya Süsler de kızının sınava çok iyi hazırlandığını belirterek, sınava giren bütün öğrencilere başarılar diledi.



Bazı veliler de okul dışında Kur'an-ı Kerim okuyup çocuklarının başarısı için dua etti.



Yozgat genelinde 6 bin 39 öğrenci sınava girdi.