Yozgat'ta Telefonla Dolandırıcılık

Yozgat'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çiftin 14 bin 600 lirası ile bir çeyrek altınını dolandıran 2 zanlı tutuklandı.



Ö.C. (85) ve F.C. (86) çiftini telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, "Evdeki paralara geçici olarak el konulacağını" söyledi.



Yaşlı çiftten telefonlarını sürekli açık tutmalarını isteyen zanlılar, eve polis göndereceklerini ve paraları ona vermelerini istedi. Çift, daha sonra eve gelen ve kendini polis olarak tanıtan kişiye, 14 bin 600 lira ile bir çeyrek altın verdi.



Zanlı evden ayrıldıktan sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda zanlılar M.A. (29) ve M.B'yi (61) gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Zanlıların dolandırdıkları paranın bir kısmını Şanlıurfa'daki bir hesaba havale ettikleri, kalan kısmı ile bir çeyrek altının polislerce yaşlı çifte teslim edildiği öğrenildi.