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Yozgat'ta Suriyelilere Yardım Tırı Gönderildi

Yozgat'ta Suriyelilere Yardım Tırı Gönderildi

Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin, Suriyeliler için başlattığı kampanyada toplanan yardım malzemeleri, tırla gönderildi.

Yozgat'ta Suriyelilere Yardım Tırı Gönderildi

Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin, Suriyeliler için başlattığı kampanyada toplanan yardım malzemeleri, tırla gönderildi.

Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreni düzenlendi.

Gıda ve giysilerden oluşan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, yapılan duanın ardından yola çıktı.

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