Yozgat'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Ayanoğlu Mahallesi sanayi mevkisinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali K, av tüfeğiyle İsmail G'ye ateş ederek yaraladı.





Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.



Ali K'yı polis yakalayarak gözaltına aldı.