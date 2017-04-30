Yozgat'ta Madımak Zamanı

Yozgatlıların sofralarında ayrı bir yeri olan madımak mevsiminin gelmesi ile, kimi vatandaş kendi ihtiyacı için kimi de pazarda satmak için kırlarda ve köylerde madımak topluyor.



Yozgat'ta ilkbahar ile birlikte vatandaşlar tarafından kırlarda toplanan madımak kıyılarak taze tüketildiği gibi kış için de konservesi yapılarak saklanabiliyor. Tezgahlardaki yerini alan madımağın kilosu ise 8 ila 10 TL arasında satışa sunuluyor.



Ailesiyle birlikte madımak toplamaya çıkan Çelebi Kocadağ isimli vatandaş, "Havaların ısınmasıyla kırlarda, köylerde harman yerlerinde madımak topluyoruz. Madımak toplamak zor iş ama seviyoruz. Hafta sonu köyümüze gelip hem pikniğimizi yapıyoruz hem de kendi madımağımızı kendimiz topluyoruz. Fazla topladığımız madımağı da kış için konserve yapıyoruz" dedi.



Hatun Şahin ise "Madımak toplamak için pek çok insan köylere harman yerlerine gelirler. Bizlerde sabah ev işlerimizi bitirdikten sonra komşularla madımak toplamaya çıkıyoruz. Bazıları topladığı madımağı kendisi için bazıları da Yozgat'ta satmak için topluyor. Bu şekilde ihtiyacımızı karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT