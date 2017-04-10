Yozgat'ta jandarma hatıra ormanı oluşturuldu.



Yozgat İl Jandarma Alayı, Alaca yolu üzerindeki 30 dönümlük araziye 840 çam fidanı dikerek hatıra ormanı oluşturdu.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve askerler fidanları diktikten sonra ilk can suyunu verdi.



Fidan dikme töreninde gazetecilere açıklama yapan Vali Yurtnaç, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı için bir hatıra ormanı yaptıklarını anımsatarak, "Çölleşen dünyamızı bulunduğumuz yerden yeşillendireceğiz. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığımız, 840 tane çam fidanı dikiyor. Burası da koruma altına alınacak. Her kurum kendi adına ormanlar yaparak Yozgat'ı daha yeşil hale getireceğiz. Geçen yıl da 1 milyon fidan dikilmiş bu yıl da 1 milyon fidan dikiliyor. Her sene bu sayı artacak. Yozgat'ı daha yeşil bir çevre haline getireceğiz."



Daha sonra Vali Yurtnaç, askerlerle hatıra fotoğrafı çekindi.