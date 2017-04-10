Yozgat'ta İki Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Sorgun istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan Mehmet E. Yönetimindeki 66 DR 067 plakalı otomobil Şehir Hastanesi kavşağına geldiğinde, önce hastane yönünden yola çıkan Nizamettin İ. yönetimindeki 66 HK 589 plakalı araca ardından da refüje çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Mehmet E. yaralandı. Yaralı Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan 3 arkadaşıyla birlikte babasına ait 06 AJG 22 plakalı otomobili alıp gezmeye çıkan 14 yaşındaki E.A. Sarıtopraklık mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı.



Kazada çocuklar yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.