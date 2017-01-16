Yozgat'ta İçkili Mekan Sahipleri Yine Eylem Yaptı

Yozgat Valiliği'nin, OHAL kapsamında 28 Eylül 2016 tarihinde, il genelinde faaliyet gösteren tüm bar, pavyon, gazino gibi alkollü içecek tüketilen umuma açık yerleri kapatmasının ardından, yaklaşık 4 aydır iş yerleri kapalı olan ve açılmayan işletme sahipleri Valilik önünde eylem yaptı.



Yaklaşık 1 hafta önce Yozgat Valiliği önünde aileleriyle oturma eylemi yapan Yerköylü içkili mekan sahiplerinin ardından bu kez de Boğazlıyan'dan gelen içkili mekan sahipleri, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile görüşmek istedi. Görüşme talebine olumlu yanıt alamayan mekan sahipleri iş yerlerinin açılmasını istedi.



Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kapalı halde bulunan iş yerinin tekrardan açılmasını isteyen Osman Öksüz isimli vatandaş, "Yerköy'deki iş yerleri açılmış biz hala bekliyoruz. 4 aydır iş yerimiz kapalı, ihtiyacımız olsa buraya gelmeyiz. Üniversitede iki tane çocuk okutuyorum. Türkiye'nin her yerinde bu işyerleri açık Yozgat'ta neden kapalı?" dedi.



İşletme sahibi Neriman Kanat ise, "Yerköy'deki iş yerleri açılıyor bizimki neden açılmıyor. Bir insanın elinden ekmeği alınmak ne demek. Vali Bey'in elinden ekmeği alınsa ne yapar, nasıl geçinir? Hiç mi insaf yok. Bizi buralara kadar getirip yanına bile almıyor?" diyerek feryat etti.



Kapatılan mekanlar nedeniyle işlerinin sıkıntıya girdiğini söyleyen Mustafa Yürekli isimli otel işletmecisi ise, "81 ilde sadece Yozgat'ın eğlenceden mahkum edilmesini boykot ediyoruz. Kınıyoruz. Bu sektörden geçinen evine ekmek götüren yüzlerce insanımız var. Taksici, lokantacı, otelci, hepsi kasabamızda mağdur durumda. Biz devletten yardım istemiyoruz. Sadece iş yerlerinin açılmasını istiyoruz. Vali Bey'in kapısından içeri giremiyoruz. Bu makamlar halkın makamı eğer buralara girip derdimizi anlatamıyorsak yazık bize" şeklinde konuştu. - YOZGAT