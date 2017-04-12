Yozgat'ta Hak-İş Referandum da 'Evet' Diyecek

Hak-İş Yozgat İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız,"Türkiye'nin istikrarı ve gelecek nesillerin huzur ve selameti için taşeron işçilerimizin tüm üyelerimizin hakları için anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz" dedi.



Hak-İş Yozgat İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve yönetim kurulu üyeleri, basın toplantısında Yozgat'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri adına açıklamalarda bulunan Zararsız, Anayasa değişikliğine tam destek vererek 'evet' diyeceklerini söyledi.



16 Nisan'da Türkiye'nin önemli bir referandum a gideceğini ve Anayasa değişikliğinin oylanacağını söyleyen Zararsız,"Bu referandum da sendikamız da işçi ve işçi aileleriyle beraber tüm toplumu etkileyecek bir konuda taraf olmayı kendimize tarihi bir sorumluluk görmekteyiz. Türkiye'nin istikrarı ve gelecek nesillerin huzur ve selameti için taşeron işçi kardeşlerimizin ve tüm üyelerimizin hakları için Anayasa değişikliği için evet diyoruz" dedi.



Yozgat'a 4 bin 500 çalışan taşeron işçi olduğunu hatırlatan ve 3 bin 600 taşeron işçinin ise Hak İş'in üyesi olduğunu hatırlatan Zararsız, anayasa değişikliğine gelecekleri için tam destek verdiklerini belirtti.



Hak-İş İl Başkanlığı olarak il ve ilçelerde Anayasa değişikliği için 'evet' kampanyası yürüterek neden 'evet' denilmesini üyelerine anlattıklarını söyleyen Zararsız,"Biz Türkiye için taşın altına elimizi değil gözdemizi koyduk. Parti, mezhep, inanç ve fikir ayrılığı gözetmeksizin tüm üyelerimizi 'evet' demeye davet ettik" şeklinde konuştu.



Hak-İş olarak taşeron işçilerin kadro ve sürekli toplu iş sözleşme haklarını alabilmeleri için mücadelelerinin devam edeceğini de açıklayan Zararsız,"Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat genelinde de taşeron işçilerimize sahip çıkan tek bir sendika var o da Hak İş. 200 taşeron işçi kardeşimizin geleceği için yeni anayasa için 'evet' diyoruz. Şimdiden referandum sonucunun işçi kardeşlerimize, memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - YOZGAT