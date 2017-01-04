Yozgat'ta, günlük 550 biyometrik kimlik kartı veri girişi yapılıyor



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT'ta, uluslararası standartlara uygun Çipli yeni 'TC Kimlik Kartı' dağıtımı için il genelinde günlük 550 kişinin veri girişleri gerçekleştiriliyor.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, yeni kimlik kartını alabilmek için Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte müracaatını yaptı. Avuç içi ve parmak izi taraması yapılan Vali Yurtnaç, nüfus cüzdanlarının güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabildiğini ve yeni uygulama ile bu sorunların önüne geçilebileceğini söyledi. Yurtnaç, 'Şöyle bir geriye doğru bakıyorum, üçüncü kimlik değiştirme. Önce kitap gibi nüfus cüzdanlarımız vardı. Onu bize vermişlerdi 'askere giderken kullanılacak' diye. O hala bizde duruyor. Şimdi kullandığımız nüfus cüzdanlarımız var, ama şu anda da teknolojiye, çağa uygun bir şekilde elektronik, nitelikli, parmak izli ve her şeyi elektronik olarak garanti altına alınmış güvenlikli bir nüfus cüzdanı veriliyor. Tabi bunlar için uzun yıllar çalışıldığını biliyoruz. Halkımızı da bu konuda hassas, duyarlı olmaya çağırıyorum. Nüfus cüzdanları çeşitli güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabiliyordu. Artık bundan sonra bunun önüne geçilebilecek içerisinde parmak izi, imzanız, fotoğrafınız kayıtlı, fotoğrafınızı söküp de başka fotoğraf koyma şansınız yok. Dolayısıyla çağın gereklerini aynı şekilde nüfus cüzdanlarımızı görmüş oluyoruz. Aynı şekilde ehliyetlerimiz, pasaportlarımız da çipli bir şekilde güvenlik önemli. Teknoloji bir sürü nimetler sunuyor insanlara ama bu nimetin yanında bunların güvenliğinin de kontrol altına alınması lazım. Nüfus Genel Müdürlüğü yaptığı bu çalışmayla da bizi bir bakıma emniyete almış oldu. Ben tüm vatandaşlarımızın bir an önce nüfus cüzdanlarını değiştirmelerini istiyorum' dedi.



Belediye Başkanı Kazım Arslan ise yeni kimlik kartlarının getireceği bir çok kolaylıklar olduğunu belirterek, 'Hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Aynı zamanda da uluslar arası sistemle de entegrasyon sağlamış olacak. Bu yeni nüfus cüzdanları ile birlikte. Biz de yeni yılın ilk günlerinde kamu yöneticileri olarak geldik. Biraz da halkımızı da bu işe teşvik etmek için nüfus cüzdanlarımızı değiştirdik. Güzel bir uygulama. Ben bu işi bu noktalara getiren bütün ilgililere, yetkililere de teşekkür ediyorum' dedi.



Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Naci Avşar, bir kişinin veri girişinin yapılmasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve il genelinde 13 ilçede günlük ortalama 550 kişinin müracaat ettiğini söyledi.