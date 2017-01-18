Yozgat'ta Fetö Şüphelisi 16 Kişi Adliyede

YOZGAT merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Aralarında Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanları ve kurumdan ilişiği kesilenlerin yanı sıra, üniversite imamı olduğu öne sürülen V.B. ve Kadışehri ilçe imamı S.Ş. ile birlikte toplam 16 kişi Yozgat adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, kamu kurumlarının para kaynaklarını FETÖ/PDY'ye aktarabilmek için ilgili kurumlara örgüt mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirme, kurum yönetimini ele geçirdikten sonra yine örgüt mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak, usulsüz elde edilen teşvik ve hibe destekleri örgütün finansmanında kullanmakla suçlanıyor. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.



- Yozgat