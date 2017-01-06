Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu değerlendirilen hakim adayı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan Hakim Adayı A.A. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - YOZGAT