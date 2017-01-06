Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim adayı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan hakim adayı A.A. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.