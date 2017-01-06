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Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.

Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen esnaf E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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