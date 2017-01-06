Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen esnaf E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yozgat'ta Fetö/pdy Soruşturması
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan esnaf tutuklandı.
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