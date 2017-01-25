Yozgat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 öğretmen tutuklandı.

Yozgat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 öğretmen tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu tespit edilen öğretmenler M.G. ve H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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