Yozgat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 öğretmen tutuklandı.



Yozgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu tespit edilen öğretmenler M.G. ve H.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.