Yozgat'ta Fetö/pdy Davası

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasının ardından haklarında dava açılan 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar M.B.D, M.D, N.Ö, K.S, K.K, E.S, N.G. ve K.İ. ile tutuksuz sanıklar M.Ö, O.A. ve avukatları katıldı.



Duruşmada sanıklar ve avukatları, "Askeri liselere girmesini istedikleri öğrencilere çıkacak soruları önceden verdikleri" yönündeki iddiaları reddetti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.