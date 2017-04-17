Yozgat'ta 'Evet' Sevinci

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Yozgat'ta kent meydanında toplanan vatandaşlar sevinç gösterinde bulundu.



Türkiye genelinde en çok "evet" oyu kullanan iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat'ta sonuçların açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.



Bazı vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturup klakson çalarak caddede gezerken, bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanıp sevinç gösterisinde bulundu.



Havai fişek gösterilerinin yapıldığı meydanda vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenip, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.



Kutlamalara Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.