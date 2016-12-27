Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okulların 27 Aralık Salı günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamile bayanların da bir gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.