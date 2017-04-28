Yozgat'ta Dilenci Operasyonu

Yozgat Belediyesi Zabıta Ekipleri, sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Zabıta ekipleri Lise Caddesi ve cami önlerinde bulunan dilencileri topladı.



Zabıta Müdürü Musa Baran gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde kente dışarıdan gelip 'Bayırbucak Türkmenleri' adı altında şehrin muhtelif yerlerinde durup, çocuklara dilencilik yaptırıldığını söyledi.



Zaman zaman hırsızlık gibi durumlarla da karşılaştıklarını ifade eden Baran, yakaladıkları dilencilerin bir kısmını polisle irtibata geçerek kentten gönderdiklerini dile getirdi.



İnsanların duygularını istismar eden dilencilere karşı vatandaşları uyaran Baran, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür insanlara para vermesinler. Ayrıca pazarlamacı gibi davranıp özellikle kenar mahallelerdeki evleri gezen insanlar görüldüğünde 155 emniyet ve 153 zabıtaya bildirsinler."dedi.



Toplanan dilencilerden 15 yaşından küçük olanlara kanunen hiçbir şey yapamadıklarını aktaran Baran, şunları kaydetti:



"Yaşı 18'iden büyük olanların kimlik tespitlerini yapıyoruz daha sonra gereğini yapıyoruz ve geldikleri yere gönderiyoruz. Küçük yaşta onların ailelerine ulaşıyoruz ve problemi çözmeye çalışıyoruz."