Yozgat'ta Cezaevi İnşaatı

Yozgat'ta yapımına başlanan 3 bin 800 kişilik kapalı ve açık cezaevi inşaatı sürüyor.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, inşaatı süren Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.



İnşaat hakkında firma görevlilerinden bilgi alan Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ın şantiye gibi olduğunu ve bütün bakanlıkların inşaatının bulunduğunu söyledi.



Yurtnaç, Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi'nin gelecek yıl içerisinde hizmete açılacağını ifade ederek, "Nasıl hastane gerekliyse cezaevi de gerekli. Buraya düşmüş insanların insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını idame ettirmesi lazım. Burada açık cezaevi de olacak. Bunlardan ekonomiye kazandıracağımız burada çalıştıracağımız insanlar olacak. İnsanları boş oturtturmak yerine açık cezaevi yoluyla hem bir meslek edindirmek hem ekonomik bir hasıla sağlaması hedeflenmektedir." dedi.



Cezaevine kurulacak iş yurtlarında çeşitli üretimler yapılacağına değinen Yurtnaç, "Genelde cezaevi iş yurtları tekstil üzerine üretim yapıyor. Adalet Bakanlığı bir fabrika gibi de çalışıyor. Bu iş yurtlarında, giyim eşyasından tutun da masa sandalyeye kadar her şey üretiliyor. Yozgat'ta hangi ürünlerin üretileceğini bakanlık belirleyecektir. Bu binaların Yozgat'a kazandırılmasında çok büyük emeği bulunan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.