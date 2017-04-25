Yozgat'ta 57. Alay Vefa Yürüyüşü

Yozgat Gençlik Merkezince, Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri anısına "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.



İl Müftüsü Salih Sezik, 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında Çapanoğlu Büyük Camide sabah namazı öncesi Çanakkale Şehitleri üzerine vaaz verdi.



Sabah namazı sonrası cami avlusunda cemaate ve vatandaşlara çorba ikram edildi.



Cami önünde toplanan grup ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde Yozgat Şehitliği'ne kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi.



Yürüyüşe, İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.