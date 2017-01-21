Yozgat'ta 50 Derneğin Kaydı Silindi

Yozgat'ta geçen yıl toplam 50 derneğin kütük kaydı silindi.



Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılı içerisinde kentteki 491 dernekten 50'sinin kütük kaydının silindiğini söyledi.



Derneklerden 44'ünün genel kurul kararıyla feshedildiğini, 5'inin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile kapatıldığını ifade eden Yurtlu, "Bir dernek ise kuruluşundan sonda altı ay içerisinde işlemlerini tamamlayamadığı için kaydı silindi. Aynı yıl içerisinde 28 yeni dernek kuruldu." dedi.



Yurtlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Faaliyette bulunan 441 dernekte 960 kadın, 16 bin 850 erkek üyenin kaydı bulunuyor. Derneklerin nevi bazında çoğunluğunu dini hizmetler ve insani yardım amaçlı dernekler ile sportif hizmetlere yönelik dernekler oluşturuyor."



İl dernekler müdürlüğü olarak geçen yıl 24 ilçe, 21 il geneli, 26 belirli iller ve 25 ülke geneli olmak üzere 96 adet yardım toplama faaliyetine izin verdiklerini ifade eden Yurtlu, "Yine aynı yıl içerisinde gerçek kişi, siyasi parti ve derneklere toplam 15 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. Bir önceki yıl uygulanan idari para cezası ise 35 bin 563 TL olarak gerçekleşti." dedi.