Yozgat'ta 47 Stk Referandumda 'Evet' Diyecek

Yozgat'ta faaliyet gösteren 47 Sivil Toplum Kuruluşları (STK), tarafından oluşturulan 'Yozgat Sivil İnisiyatif Evet Platformu' 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi bir araya gelerek 'evet' diyeceklerini açıkladı.



Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen 'Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu' üyeleri referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını söyledi. STK'lar adına konuşan Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli,"47 sivil toplum kuruluşumuzun bir araya gelmesi ile oluşan Yozgat Sivil İnisiyatif Evet Platformumuz büyüyen, gelişen, mazlum ve masum milletlerin umudu olan Ülkemizin üzerine oynanan kirli oyunların, alçak emellerin farkındadır. Bugün Yozgat Sivil İnisiyatif Evet Platformu olarak tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukla tekrar inisiyatif alıyor ve referandum sürecine dahil olduğumuzu ilan ediyoruz. 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum da, 1961 anayasasından bu yana yapılan tek ve sivil anayasa değişikliğini oylayacağız. Duruşumuz ve tavrımız açıktır. 16 Nisan'da 14 yıldır sürdürülen kadim medeniyetimizin uyanış ve necip milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde devletimiz ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek için 'evet' oyu kullanacağız" dedi. - YOZGAT