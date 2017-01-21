Yozgat'ta 2 Bin Yıllık Tarihi Roma Hamamı Görkemi ile Göz Kamaştırıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve Kral Kızı olarak bilinen tarihi Romam Hamamı, kış aylarının en soğuk günlerinde bile ve büyüleyici tarihi görüntüsü ile dikkat çekiyor.



Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamı, tarihi dokusunun yanı sıra kışın soğuk günlerinde buharı üzerinde sıcak suyu ile büyüleyici bir görüntüye sahip oluyor. Minareli yüksek şifalı suyunun yanı sıra tarihi geçmişi ile de bilinen hamamın Türkiye turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde çalışmalar devam ediyor.



Karlı, soğuk havada bile içinde kadimden beri sıcak suyu bulanan dünyadaki iki yapıdan birisinin Sarıkaya Roma Hamamı olduğunu söyleyen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Roma Hamamı'nın dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğunu düşünüyoruz. İçindeki şifalı suyu yaklaşık 2 bin yıldır hiç kesintiye uğramadan sürekli bir şekilde akıyor. Biz de bu kıymeti dünya mirasına kazandırmak, ülkemize de katma değer kazandırması için UNESCO'da Dünya Mirası listesine girmek için başvuruda bulunduk. Bu soğuk havada bile 48 derece sıcaklıkta içinde doğal sıcak suyu var. Bu suyun içerisindeki doğal mineraller gerek üniversiteler gerekse akademik çevrelerce yapılan araştırmalarda dünyanın en kaliteli sularından biri olarak tescil edildi ve tespit edildi" dedi.



Tarihi hamamla ilgili kurtarma kazılarının devam ettiği bilgisini veren Açıkel, bu kazılarla birlikte tarihi dokunun turizme açılacağını ifade etti. Zaman zaman hamamı görmek için yurt dışından ve yurt içinden ziyaretçilerin ilçeye geldiğini kaydeden Başkan Açıkel, "Tam manası ile burasının turizme kazandırılması için sağlık turizmi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yaz itibari ile turist kabul etmeye başlayacağız. Buranın tanıtımını gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek Yozgat Valiliği gerekse Sarıkaya Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Bununla ilgili sanal alemde izlenme rekorları kıran tanıtım filmleri çektik. Çevre ilçe ve illerde Türkiye'nin düzenlemiş olduğu fuarlarda Sarıkaya Roma Hamamı'nı tanıtmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kazı çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Açıkel, "Geçen hafta etrafında bulunan binaların yıkımı için Yozgat Valiliği mahkemeye başvurdu. Kamulaştırma çalışması devam ediyor. İnşallah kamulaştırma çalışması sonuç verir biz bunun gibi iki-üç havuzun daha çıkabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz" ifadelerine yer verdi.



Sarıkayalı vatandaşlar da hamamın tarihi özelliği ve şifalı sularına dikkat çekerek "Bu hamam çok güzel bir hamam. Hasta olan gelsin burada şifasını bulsun. Turistleri, insanları, Türkiye'yi tüm buraya davet ediyorum. Burası şuanda 48 derecelik sıcak var. Hasta olan buraya gelsin. Buranın tanıtımını yapıyoruz. Bura ülke turizmine kazandırılmalı, burası bizim göz bebeğimiz. Yıllardır buranın suyu ne soğulur, ne eksilir Allah vergisi bu" diye konuştu. - YOZGAT