Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi



YOZGAT - Yozgat Valiliği öncülüğünde Nohutlu Tepesi'nde bulunan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın yanı sıra İl Jandarma alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kurum müdürleri, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve Bozok Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar fidanları toprakla buluşturdular ve can suyu verdiler.

Programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ta bu yıl içerisinde 5 milyon 700 bin fidan dikildiğini ifade ederek "Geçen senede o kadar fidan dikilmiş. Amacımız Yozgat'ı bu çıplak ortamından kurtarmak. Özellikle doğanın korunması açısından buna önem veriyoruz. Dünya kelleşiyor biz bu doğaya sahip çıkmalıyız" dedi.

15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Vali Yurtnaç, "Yozgatlı 15 Temmuz'da yüreğini gösterdi. Bunun da kalıcı olması açısından Orman İşletme Müdürümüzle görüştük. 15 Temmuz adı altında bir faaliyet yapalım istedik. Bu bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktası oldu 15 Temmuz'u unutmayacağız. Çünkü milletimizin varlık, beka meselesi. Bu maksatla bu fidanlarda bunu sabitleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta sosyal proje kapsamında gelen İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Kutay Karabulut, "Yozgat'a İstanbul'dan geldik. Burada proje kapsamında etkileşim içerisindeyiz. Burada bugün vaktimizi doğaya ayırdık. Fidan diktik. Doğayı yeşillendirdik. Daha fazla oksijene ihtiyacı olan Türkiye'mizi daha yeşillendirdik" dedi.

Zeynep Acer isimli öğrenci ise "Bu tür projeler yapmak bizim hoşumuza gidiyor. Bunu geleceğimiz için yapıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz doğa için her şeyi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.