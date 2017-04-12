Yozgat'ta 11 Bin Kınalı Keklik Üretildi

Yozgat Valisi Kemal Yurtanç, Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret ederek, üretimler hakkında Orman Su İleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi aldı.



Vali Yurtnaç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, istasyonda kınalı keklik yanında beç tavuğunun da üretildiğini söyledi.



Yıllık 11 bin keklik üretildiğini ve üretilen kekliklerin doğaya salındığını ifade eden Yurtnaç, "Doğanın dengesi bozulduğu zaman hayatımızda her şey bozulabiliyor. Bu sebeple bozulan dengenin tekrar kurulması çeşitli çalışmalar yapılıyor. Keklik üretimi de bunlardan birisi." dedi.



Yozgat'ta üretilen kekliklerin diğer illere de gönderildiğini aktaran Yurtnaç, "Keklikler doğaya salınıyor. Bu keklikleri vurmak yasak. Özellikle avcılardan doğaya salınan bu keklikleri vurmamalarını ve korumalarını istiyoruz." diye konuştu.



Özellikle kene toplamasıyla bilinen beç tavuğu üretiminin de yapıldığına değinen Yurtnaç, şöyle konuştu:



"İstasyonda üretilebildiği kadar beç tavuğu üretilmeye gayret gösteriliyor. Fakat ortalama yıllık 2 bin 500 - 3 bin üretim yapılıyor. Bu beç tavuklarını genelde kenenin yoğun olduğu bölgelerdeki çiftçilerimize veriyoruz. Onlar da üretimini yaparak beç tavuğunun sayısı artırıyor."